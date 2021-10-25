25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Konyaspor maçının hazırlıkları başladı!

F.Bahçe’de Konyaspor maçının hazırlıkları başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Alanyaspor'a mağlup olan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puan almak istiyor. Kanarya zorlu mücadele öncesinde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı duyuruldu.

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