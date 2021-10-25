25 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Stefan Kuntz Fenerbahçe - Alanyaspor maçını seyretti

Stefan Kuntz maçı seyretti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.

Türkıye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadıköy'deydi. Maçı seyreden Kuntz'un oyun oynanırken notlar aldığı görüldü. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerinde 13 Kasım'da Cebelitarık'la evinde, 16 Kasım'da Karadağ ile dışarıda karşılaşacak.
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