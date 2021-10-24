FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" dedi.

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" dedi.

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