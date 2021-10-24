24 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması

Mesut Özil’in menajerinden ayrılık açıklaması
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" dedi.

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız oyuncunun devre arasında kulüp bulması için kendisine telefon açtığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Söğüt, "Mesut, 2024 yılına kadar Fenerbahçe forması giyecek. Hatta şunu söyleyebilirim; Mesut futbolu Fenerbahçe'de bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almayı istiyor" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya galibiyet peşinde! İşte F.Bahçe’nin Alanya maçı 11’i Kanarya galibiyet peşinde! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i
Tangocu gol makinesi F.Bahçe’ye! İşte o teklif Tangocu gol makinesi F.Bahçe'ye! İşte o teklif
Mesut’un oynaması yönetime mi bağlı? Pereira’ya sabredilse... Mesut'un oynaması yönetime mi bağlı? "Pereira'ya sabredilse..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör