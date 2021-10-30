30 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

SON DAKİKA: Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır'dan iyi haber!

Altay Bayındır’dan F.Bahçe’ye iyi haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 Giriş Tarihi: 30.10.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında omzundan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen ve hastaneye kaldırına Altay Bayındır'da kırık tespit edilmedi.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini alan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığıyla sarsılmıştı.

Mücadelenin 73. dakikasında omzuna aldığı darbe sonrası sakatlanan ve oyuna devam edemeyen milli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

23 yaşındaki kaleci, gözyaşları içinde sahayı terk ederken, Altay'ın son durumu belli oldu.

Altay Bayındır'a hastaneye yapılan kontrollerin ardından kırık tespit edilmediği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır ile birlikte Luiz Gustavo ve Enner Valencia da sakatlıkları nedeniyle oyuna yarıda bırakmıştı.

Altay Bayındır'dan F.Bahçe'ye müjdeli haber

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