FENERBAHÇE HABERLERİ

"ŞİMDİ 2 MAÇ YEDEK KALAN MUTSUZ OLUYOR"

Feyyaz Uçar ise "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.