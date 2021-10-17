17 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel'den iddialı sözler! "Şu an da oynarım"

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta flaş açıklamalarda bulundu. Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusunu yanıtlayan eski kaleci, "Kalede oynarım, 2-3 antrenman bakar. Ayrıca çok iyi santrfor oynarım" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den iddialı sözler! Şu an da oynarım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Eski kaleci Volkan Demirel, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den iddialı sözler! Şu an da oynarım

"OYNAMAK İSTERİM ÇIK BAKALIM OYNAYABİLECEK MİSİN"

Volkan Demirel, "Oynamak isteyip de, oynadıktan sonra karşılığını vermek o soru işareti. Onu yapamayan oyuncular var. Ben de şu an derim ki oynamak isterim, çık bakalım oynayabilecek misin, olay o" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den iddialı sözler! Şu an da oynarım

"ŞİMDİ 2 MAÇ YEDEK KALAN MUTSUZ OLUYOR"

Feyyaz Uçar ise "Mutsuz oyuncu diye bir terim var. Biz hiç mutsuz olamadık Tugay. Bize hiç mutsuz demediler. Şimdi iki maç yedek kalan mutsuz oluyor. Adaptasyon tabii önemli işin şakası bir yana" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den iddialı sözler! Şu an da oynarım

"2-3 ANTRENMANA OYNARIM"

Tugay Kerimoğlu'nun "Şu anda oynayabilir misin?" sorusuna Volkan Demirel 'Kalede oynarım, 2-3 antrenman bakar" cevabını verdi. Kerimoğlu: "Ama sen daha yeni bıraktın" derken Volkan: "3 sene oldu bırakalı" dedi. Daha sonrasında Kerimoğlu, 'Çok uzak değil' cevabını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Volkan Demirel’den iddialı sözler! Şu an da oynarım

"ÇOK İYİ SANTRFOR OYNARIM"

Feyyaz Uçar'ın "Başka nerede oynatacaktık seni? Kalede oynatacağız tabii seni" sözlerine eski kaleci, "Çok iyi santrfor oynarım" dedi.

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