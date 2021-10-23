SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Osayi Samuel ve Altay Bayındır ile ilgili kararını verdi! Alanyaspor maçında...
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ardından yaşanan olayların ardından ceza alan Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel ile ilgili tahkim kurulu kararı açıklandı. İşte detaylar...
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli yıldız Altay Bayındır ve Bright Osayi Samuel'in cezalarını onadı. İki futbolcu yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!
TFF Tahkim Kurulu 23 Ekim 2021 günlü (75) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2021/380 - K.2021/370
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Bright Osayi Samuel ve Altay Bayındır ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve E.2021-2022/227 - K.2021-2022/277 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 23.10.2021 Cumartesi günü saat 12:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz, Av. Uğur Oker ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Bright Osayi Samuel'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Altay Bayındır'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-a ve 35/4. maddeleri ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,
Karar verilmiştir.
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