15 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi hazırlıklarını sürdürdü!

F.Bahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin kademeli olarak takımla çalışmalara devam ettiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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