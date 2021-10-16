16 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil: Fenerbahçe'de oynamak...

Mesut Özil: Fenerbahçe’de oynamak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, kulübün resmi sitesinde açıklamalarda bulundu. Özil, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli" ifadelerini kullandı. (FB spor haberleri)

Mesut Özil, Trabzonspor maçı öncesi 33. yaşını kutladı. Kulübün resmi sitesinden duygularını paylaşan sarı-lacivertli yıldız, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Mesut, "Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar" dedi. (Fotomaç)
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