23 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında ilk 11'de 3 değişiklik!

Pereira ilk 11’i değiştiriyor! Alanya maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor yenilgisi, Avrupa'da ise Antwerp beraberliğiyle ağır bir yara aldı. Bu sonuçların üzerine PFDK şoku da yaşayan Kanarya'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Vitor Pereira cezası bulunan oyuncularla birlikte ilk 11'de 3 değişiklik yapacak.

PFDK'dan Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e 3 maç ceza gelmesi nedeniyle ilk onbirde yine rotasyon olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Alanyaspor maçında kalede Berke Özer görev yapacak. Pereira'nın Osayi'nin yerine ise Pelkas ya da sakatlığı geçen İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada da kırmızı kart cezalısı Kim'in yerine Novak ya da Nazım'dan birisi formayı giyecek. Rossi'nin de ilk onbirde çıkma ihtimali yüksek. Bu takdirde Mesut Özil ile Mergim Berisha'dan birisi kulübeye çekilecek.

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