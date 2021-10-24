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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo Alanyaspor maçı öncesi ceza sınırında

Gustavo ceza sınırında
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Üç sarı kartı olan Brezilyalı yıldız, bu akşam da sarı kart görürse Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Üç sarı kartı olan Brezilyalı yıldız, bu akşam da sarı kart görürse Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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