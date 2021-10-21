FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai'yi istiyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus'un Macar stoper ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu için son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte Calciomercato'da yer alan o haber...
İddiaya göre savunma hattına takviye yapmak isteyen Juventus, gözünü Fenerbahçeli Attila Szalai'ye çevirdi. İtalyan temsilcisinin bu transferdeki rakipleri ise Atletico Madrid ve İngiliz devi Chelsea...
Atletico Madrid'in Szalai transferinde daha avantajlı konumda olduğu vurgulanırken Juventus'un genç yıldız için keseyi biraz daha açması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de iyi bir teklife hayır demeyeceği belirtildi.
Macaristan Milli Takımı'nda da başarıyla görev yapan Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana forma giydiği 35 karşılaşmada 3 golü bulunuyor. Szalai'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
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