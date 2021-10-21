21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai'yi istiyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus'un Macar stoper ile ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai’yi istiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai’yi istiyor!

23 yaşındaki Macar savunma oyuncusu için son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte Calciomercato'da yer alan o haber...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai’yi istiyor!

İddiaya göre savunma hattına takviye yapmak isteyen Juventus, gözünü Fenerbahçeli Attila Szalai'ye çevirdi. İtalyan temsilcisinin bu transferdeki rakipleri ise Atletico Madrid ve İngiliz devi Chelsea...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai’yi istiyor!

Atletico Madrid'in Szalai transferinde daha avantajlı konumda olduğu vurgulanırken Juventus'un genç yıldız için keseyi biraz daha açması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de iyi bir teklife hayır demeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Atletico Madrid, Chelsea ve Juventus Szalai’yi istiyor!

Macaristan Milli Takımı'nda da başarıyla görev yapan Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana forma giydiği 35 karşılaşmada 3 golü bulunuyor. Szalai'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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