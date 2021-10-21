Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırladı. Sarı lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Müsabaka sonrası Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu

İŞTE O SÖZLER:

"Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi."

"Bu da topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi."

"Biz genç ve gelişmek isteyen bir takımız. Bu süreçlerde bu tarz turnuvalarda böyle şeyler olabiliyor. İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var."

"Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye sadece Mesut'u sordun?"

"Baskımızı biraz artırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekiyordu ve oyuncular süre geçtikçe yorulabiliyorlar. Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık."

"Bu camia 3 yıldır Avrupa kupalarında yoktu, biraz da tecrübe eksikliği yaşıyoruz ve bu normal. Yeni bir takım yaparken hatalar normal olabiliyor. Önümüzde 3 maç daha var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Daha fazla tecrübe kazanarak, güçlenerek bu sürecin içinden çıkmak istiyoruz. Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Bu kulüpte bir kişi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok."

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