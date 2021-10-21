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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Antwerp maçında skandal karar!

Fenerbahçe Antwerp maçında skandal karar!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkan Fenerbahçe, evinde Royal Antwerp'i konuk etti. Müsabakanın 3. dakikasında eski Fenerbahçeli Samatta, Belçika takımını 1-0 öne geçirdi. Gol pozisyonunun ise ofsayt olup olmadığı oldukça tartışma konusu oldu. VAR'ı dinleyen hakem Sergey Ivanov, golü geçerli saydı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçına çıkan Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadelenin 3. dakikasında eski Fenerbahçeli Samatta, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Gol pozisyonunun ise ofsayt olup olmadığı oldukça tartışıldı. VAR'ı dinleyen hakem Sergey Ivanov, golü geçerli saydı.

İŞTE O POZİSYON;



*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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