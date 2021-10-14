FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun’dan Vitor Pereira’ya mesaj!

ESKİ KURGUYA DÖNEBİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; savunmada da Tisserand kurguyu değiştirebilir. Takımla çalışmalara başlayan Demokratik Kongolu oyuncu hazır bir görüntü çiziyor. Bu mevkide Kim ve Szalai'nin yanında Serdar Aziz ya da Novak'tan birisine görev vermeyi düşünen Pereira'nın Tisserand'ı tercih edebileceği ifade ediliyor.