14 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun'dan Vitor Pereira'ya mesaj!

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Ligde ilk 8 haftayı lider tamamlayan sarı lacivertliler, milli aranın ardından 9. haftada Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Lig ikincisi Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya'da, teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir takım çıkaracağı ise merak konusu. Son olarak antrenmanlara başlayan ve hazır görünen Marcel Tisserand ile milli takımda gol atan Serdar Dursun, Portekizli hocaya derbide oynayabileceğinin sinyallerini verdi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun’dan Vitor Pereira’ya mesaj!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Dursun ile Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın ilk 11 planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Beklenti, Portekizli hocanın deplasmandaki karşılaşmaya tek forvetle çıkması, ileri uçta da Mergim Berisha'nın görev yapmasıydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun’dan Vitor Pereira’ya mesaj!

Ancak Serdar Dursun'un Letonya maçında oyuna girdikten sonra attığı gol ve etkili futbolu, Samandıra'da havayı değiştirdi. Pereira'nın, formda ve moralli Serdar'la maça başlamayı da gündeme aldığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun’dan Vitor Pereira’ya mesaj!

ESKİ KURGUYA DÖNEBİLİR

Fotomaç'ın haberine göre; savunmada da Tisserand kurguyu değiştirebilir. Takımla çalışmalara başlayan Demokratik Kongolu oyuncu hazır bir görüntü çiziyor. Bu mevkide Kim ve Szalai'nin yanında Serdar Aziz ya da Novak'tan birisine görev vermeyi düşünen Pereira'nın Tisserand'ı tercih edebileceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Marcel Tisserand ve Serdar Dursun’dan Vitor Pereira’ya mesaj!

Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Avcı ve Pereira karşı karşıya! Taktikler savaşacak Avcı ve Pereira karşı karşıya! Taktikler savaşacak
Januzaj aşkı alevlendi! Süper Lig devi kolları sıvadı Januzaj aşkı alevlendi! Süper Lig devi kolları sıvadı
Kanarya’ya transfer piyangosu! O isme çılgın teklif... Kanarya'ya transfer piyangosu! O isme çılgın teklif...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör