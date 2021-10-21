Fenerbahçe - Antwerp CANLI | Fenerbahçe - Antwerp maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubundaki 3. maçında Antwerp ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?

📺 FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antwerp maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

👉 FENERBAHÇE MORAL KAZANMAK İSTİYOR!

Süper Lig'de 8. haftayı lider kapatan Fenerbahçe, 9. hafta oynanan Trabzonspor maçını 3-1 kaybederek, Antwerp maçı öncesinde yara aldı. Grupta 1 puanı bulunan Fenerbahçe kazanarak hem moral kazanmak hem yükselişe geçmek istiyor.

ANTWERP DE KAYIP!

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan mücadelede Royal Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'le oynadıkları maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

ANTWERP'DE TANIDIK İSİMLER!

Fenerbahçe'nin iki eski forveti Samatta ve Frey, Belçika temsilcisi Antwerp'in formasını giyiyor. Samatta, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 1 gol 1 asist üretebildi. Frey ise 13 maçta 12 gol 1 asist üreterek.

⚽ FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI BİLET FİYATLARI!

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 120,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 165,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 190,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 210,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 255,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 295,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 355,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 410,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 495,00 TL

MARATON ALT E BLOK 600,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 660,00 TL

🚑 MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve yapılan idmanlarda bireysel çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, Antwerp maçında yer alamayacak. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

⚽ FERDİ KADIOĞLU YER ALACAK

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, Royal Antwerp mücadelesinde yer alacak. Yapılan kontrollerinin ardından ciddi bir problemi olmadığı anlaşılan Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu puan durumu:

1- Olympiakos: 6

2- Eintracht Frankfurt: 4

3- Fenerbahçe: 1

4- Royal Antwerp: 0

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 121. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.

VITOR PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 21. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

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