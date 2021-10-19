Antwerp Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe'nin, deplasmanda Antwerp ile oynayacağı maçın rakibinin cezası nedeniyle seyircisiz olacağı açıklandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Antwerp deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü rakibine konuk olacak.

Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre bu maçın seyircisiz oynanacağı bilgisi geçildi.

F.Bahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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