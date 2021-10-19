19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

Flaş gelişme! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yapan ve futbolculuk kariyerinin ardından sarı lacivertli kulüpte Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını da yapan Volkan Demirel, şuanda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor. Demirel hakkında gündeme bomba gibi bir iddia düştü. TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın Demirel'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Flaş gelişme! Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan, sonrasında ise beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel'in ismi sık sık çeşitli kulüplerle anılmaya devam ediyor.

Flaş gelişme! Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

Milliyet'in haberine göre; 9 Ekim tarihinde Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlüğe Naci Şensoy'u getiren 3-0 Adanaspor mağlubiyetinin ardından 17 Ekim itibariyle Şensoy'u da gönderen Manisa ekibinin Volkan Demirel'e teklif götüreceği iddia edildi.

Flaş gelişme! Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

Naci Şensoy'un bir maçta görevinden alınması kentte geniş yankı uyandırdı. Kararın çok erken alındığını savunan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Türkiye'de uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Şensoy'un zaten takımın başına getirilmesini yanlış bulan taraftarlar, koltuk emanet edildiyse de bu kadar sabırsız davranılmasının hatalı bir karar olduğu görüşünde birleşti.

Flaş gelişme! Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

Siyah-beyazlılardaki görevi bir maç süren Şensoy'dan önce ise takımın başında yer alan Serkan Özbalta, Manisa'yı geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Flaş gelişme! Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel sahalara geri dönüyor

"ŞİMDİ SÖZ SIRASI BİZDE, GEREKEN YAPILACAK!"

Manisa FK, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verirken Manisa Başkanı Mevlüt Aktan, sosyal medya hesabından futbolculara sert bir çıkış yaparak, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübünün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanırken, kulübün resmi sosyal medya hesapları da Aktan'ın mesajını paylaştı.

Öte yandan Manisa'da oyuncu izleme komitesinde görev yapan Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar'la da yollar ayrıldı.

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