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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae Trabzonspor maçındaki kırmızı kartla ilgili konuştu!

Kim Min-Jae: Kariyerimde bir ilkti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "Erken kart görmem benim için süpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 23. dakikasında kırmızı kart gören Kim Min-Jae açıklamalarda bulundu.

İşte Min-Jae'nin sözleri:

"Erken kart görmem benim için süpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar.

Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda.

Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü.

Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız!

Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı.

Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz."
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