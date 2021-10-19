19 Ekim 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır hata yaptı Fenerbahçe 5 puan kaybetti!

Altay’ın hataları pahalıya mal oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşırken, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadele sonrası hakem hataları sıkça dile getirilirken, sarı lacivertli file bekçisi Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller de dikkat çekti. Kanarya, Altay'ın hata yaptığı 2 maçta 5 puan kaybetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trabzonspor'un attığı ilk golde topu elinden kaçıran Altay Bayındır'ın bu sezon hata yaptığı 2 maçta Fenerbahçe 5 puan kaybetti. Milli file bekçisi ligin 4. haftasında Sivasspor ile Kadıköy'de oynadıkları maçta Pedro Henrique'ye çalım atmak isterken topu kaptırıp sonrasında penaltıya sebep olmuştu. Sivasspor penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken, Fenerbahçe bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Trabzon'da da Altay'ın elinden kaçırdığı topun kale çizgisini geçmesiyle skor 1-1'e geldi. Daha sonra 2 gol daha yiyen Kanarya, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

SZALAI YANILTTI
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Bakasetas'ın penaltısında yerinden kımıldamayan Altay'ın Szalai'nin kurbanı olduğu iddia edildi. Atıştan önce Altay'ın kulağına bir şeyler söyleyen Szalai'nin, "Ortada dur, genelde oraya vuruyor" dediği, genç kalecinin de bu yüzden bir köşeye atlamadığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira taraftara söz verdi! "Sizin için..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira taraftara söz verdi! Sizin için... Pereira taraftara söz verdi! "Sizin için..."
F.Bahçe Beko A. Efes’i farklı geçti! F.Bahçe Beko A. Efes'i farklı geçti!
Gustavo’dan hakem açıklaması! İlk kez böyle bir şey yaşadım Gustavo'dan hakem açıklaması! "İlk kez böyle bir şey yaşadım"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör