FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır hata yaptı Fenerbahçe 5 puan kaybetti!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşırken, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadele sonrası hakem hataları sıkça dile getirilirken, sarı lacivertli file bekçisi Altay Bayındır'ın yediği hatalı goller de dikkat çekti. Kanarya, Altay'ın hata yaptığı 2 maçta 5 puan kaybetti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trabzonspor'un attığı ilk golde topu elinden kaçıran Altay Bayındır'ın bu sezon hata yaptığı 2 maçta Fenerbahçe 5 puan kaybetti. Milli file bekçisi ligin 4. haftasında Sivasspor ile Kadıköy'de oynadıkları maçta Pedro Henrique'ye çalım atmak isterken topu kaptırıp sonrasında penaltıya sebep olmuştu. Sivasspor penaltıdan attığı golle eşitliği sağlarken, Fenerbahçe bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Trabzon'da da Altay'ın elinden kaçırdığı topun kale çizgisini geçmesiyle skor 1-1'e geldi. Daha sonra 2 gol daha yiyen Kanarya, bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
SZALAI YANILTTI
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Bakasetas'ın penaltısında yerinden kımıldamayan Altay'ın Szalai'nin kurbanı olduğu iddia edildi. Atıştan önce Altay'ın kulağına bir şeyler söyleyen Szalai'nin, "Ortada dur, genelde oraya vuruyor" dediği, genç kalecinin de bu yüzden bir köşeye atlamadığı ileri sürüldü.
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