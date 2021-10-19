FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira taraftara söz verdi! "Sizin için..."
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, "Omuz omuza verip şampiyon olacağız" mesajı verdi. Mesut Özil ise, "Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım şampiyon olacak" diye konuştu. Portekizli teknik adam, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız" dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, şampiyonluk için savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Trabzon dönüşü havaalanında kendilerini karşılayan sarı-lacivertli taraftarlara hitap eden Portekizli çalıştırıcı, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız" dedi. Kaptan Mesut Özil de taraftarlara destekleri için teşekkür edip, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
ARKAMIZDA OLUN YETER
Yıldız oyuncu, "Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum, sizler de inanın. Perşembe günü (Antwerp maçında) bütün takım olarak elimizden geleni yapacağız ve inşallah kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım bu sezon şampiyon olacak" ifadelerini kullandı. Son olarak söz alan kaleci Altay Bayındır da Trabzon yenilgisi için özür dileyip, "Sizin ne istediğinizin sonuna kadar farkındayız. Bunu bilin. Bugünü bir kenara bırakıp bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI
Sarı-lacivertli takım, Trabzon dönüşünde havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Takıma ve teknik direktör Pereira'ya moral veren 12. Adam, "Şampiyon olmamız engellenemez, Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon, Dik dur eğilme taraftarınla seninle, Her zaman her yerde en büyük Fener" tezahüratları yaptı.
Sarı lacivertli yönetim dün resmi twitter adresinden bir video paylaştı. Taraftarların, havaalanında takımı karşılamak için beklerken söylediği marşların yer aldığı video, "Sahipleneceğiz, kenetleneceğiz, mücadele edeceğiz!" etiketiyle paylaşıldı.
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