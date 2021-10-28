"ÖZİL'E UYGUN ORTAM HAZIRLANMALI"



Mesut Özil için en doğru formülü Arsene Wenger açıklamıştı. Arsenal'de Mesut Özil ile 2013-2018 arası 5 yıl çalışan Wenger, şu görüşü paylaşmıştı: "Mesut Özil, Zinedine Zidane'dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir."