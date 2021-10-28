28 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla lig maratonunda yara alan Kanarya'da, bazı isimlerin performansı tartışılmaya başlandı. Onlardan birisi olan yıldız oyuncu Mesut Özil, Vitor Pereira ile birlikte bu sezon henüz beklentileri yanıtlayamadı. 33 yaşındaki futbolcunun düşük performansının nedeni belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Fenerbahçe'de bu sezon en çok konuşulan isimlerden Mesut Özil, 3'lü sistemde aradığını bulamadı. İlk 11'de istikrar yakalayamayan Özil, herkesin beklediği performansını bir türlü sahaya yansıtamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

"10 NUMARA'DA BAŞARIYI YAKALADI"

Ancak ünlü yıldızın kariyerine bakıldığında her zaman gerçek yeri '10 numara' olarak forma giydiğinde başarıyı yakaladı. Özellikle Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal gibi üst seviye takımlarda hep bu rolde görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

ÜNLÜ HOCALARIN TERCİHİ

Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü hocalar da sistemlerinde Mesut Özil için hep özel bir yer ayırdı. Real Madrid'de La Liga şampiyonluğu kazanırken oyun kurucu bir 10 numara olan tecrübeli oyuncu, Cristiano Ronaldo ve Benzema'ya en çok asist yapan isimdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NIN LİDERİYDİ

Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanırken 10 numarada kullanıldı. Arsenal'de de Arsene Wenger ile takım liderliğini aldı, 10 numarada serbest görev tanındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

GUARDIOLA: MESUT'A HAYRANIM

Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olarak kabul edilen Mesut Özil için birçok ünlü isimden övgüler gelmişti. Birçok başarılı teknik direktör Özil'e olan hayranlığını dile getirmişti. İşte o isimler:Pep Guardiola: Kalitesiyle ilgili şüphem yok. Ben Mesut'a hayranım.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

"DÜNYANIN EN İYİ 10 NUMARASI"

Jose Mourinho: Herkes Mesut'un oyun tarzını Figo ve Zidane'a benzetiyor. Ancak onun kendine özgü bir tarzı var. Mesut Özil dünyanın en iyi 10 numarası. Nereden geldiğini asla unutmayan ve futbolun insana bahşettiği zevki hiçbir zaman aklından çıkarmayan bir star. Onu çok özlüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

"MÜTHİŞ BİR TEKNİK KAPASİTEYE SAHİP"

Jurgen Klopp: Müthiş bir teknik kapasiteye sahip. Aynı zamanda hızlı ve gol yollarında çok etkili. Her takımda oynayabilecek bir oyun görüşüne sahip. Olması gereken tüm özelliklere sahip diyebilirim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

MESSI: FUTBOLU ÇOK HOŞUMA GİDİYOR

Lionel Messi: Almanlardan bir futbolcu seçmek zorunda kalırsam, bu Mesut Özil olur. Gerçekten çok kaliteli ve futbolu çok hoşuma gidiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

"ÖZİL'E UYGUN ORTAM HAZIRLANMALI"

Mesut Özil için en doğru formülü Arsene Wenger açıklamıştı. Arsenal'de Mesut Özil ile 2013-2018 arası 5 yıl çalışan Wenger, şu görüşü paylaşmıştı: "Mesut Özil, Zinedine Zidane'dan daha iyi top sürüyor. Teknikleri benzer. Yönetilmesi zor bir oyuncu değil. O yaratıcı bir oyuncu ve bir sanatçı. Bu oyuncular hassas olur. Onlara en uygun ortamı hazırlamak gerekir."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

"WENGER'IN ADAMI"

Arsenal'e 2013 yılında 50 milyon euroya transfer olan Mesut Özil, Arsene Wenger ile hep iyi bir uyum yakaladı. Wenger de Özil'in istediği ve başarılı olabileceği tarzda bir ortam yarattı. Arsenal'de toplamda 77 asistle 'Bay Asist' lakabını da alan ünlü orta saha için Arsenal tribünlerinde 'Zidane'dan bile iyi, Wenger'in adamı' tezahüratı yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

RONALDO'YU COŞTURDU

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo ile yan yana 3 sezon oynayan Mesut Özil, 2012'de de La Liga zaferi kazandı. Özil'in bu süre zarfında en fazla asist yaptığı isim Ronaldo oldu. Özil, Ronaldo'ya tam 27 asist yaptı. Portekizli yıldız, tecrübeli futbolcunun ayrıldığı 2013 yılında, "Beni en iyi anlayan oyuncuydu. Tek başına maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu. Gittiği için hem kızgınım hem de üzgünüm" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI OLMUŞTU

Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda 3.'lük ve 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanan Mesut Özil kariyerinde adeta zirve yaptı. Bu başarıda teknik direktör Joachim Löw'ün Özil için belirlediği 10 numara rolü de etkili oldu. 2010 Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol 3 asistle oynayan ünlü futbolcu, 2014'teki şampiyonlukta ise 1 gol 1 asistle oynadı. Özil bu dönemde Thomas Müller ve Klose gibi yıldızlarla yan yana oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil’in performansının düşmesinin nedeni belli oldu!

ARTETA İLE OLMADI

2019 yılında Arsenal'de menajerlik görevine başlayan Mikel Arteta, Mesut Özil ile yapamadı. Kendi sistemini getiren ve 4-3-3'e yakın bir formasyan isteyen Arteta, Özil'in hem fiziksel olarak hem de oyun yapısı anlamında uymadığını dile getirip yolları ayırmayı uygun gördü. Hatta ünlü yıldız yaklaşık 1 sene kadro dışı kaldı. (Milliyet)

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