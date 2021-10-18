18 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler! "Sahadan çekilmesi lazımdı"

Eski F.Bahçeli’den flaş sözler! Çekilmesi lazımdı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından maçın hakemi Ali Şansalan kararları sebebiyle yoğun bir topa tutuldu. Şansalan'ı eleştiren isimlerin arasında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın da vardı. Akın, "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için eski futbolculardan Serhat Akın'dan flaş bir yorum geldi. Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Serhat Akın, hakem Ali Şansalan'ın kararlarını eleştirdi.

SAHADAN ÇEKİLMESİ LAZIMDI

Serhat Akın, "Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi lazımdı" şeklinde yorumda bulundu. Eski futbolcunun paylaşımında "Türkiye de futbolu bitirdiler. Yazık, çok yazık!" ifadeleri de yer aldı.

İŞTE SERHAT AKIN'IN SÖZLERİ...

"Bunun gibi hakemler olduğu süre futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direk sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlerede yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim Türkiye'de futbolu bitirdiler yazık çok yazık"

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