18 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Antwerp mesaisine başladı!

F.Bahçe Antwerp mesaisine başladı! 2 yıldız...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Antwerp'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı. Dar alanda çift kale maçla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Gustavo’dan hakem açıklaması! İlk kez böyle bir şey yaşadım Gustavo'dan hakem açıklaması! "İlk kez böyle bir şey yaşadım"
Canlı yayında Mesut eleştirisi! Oyundan alsaydı günün kahramanıydı Canlı yayında Mesut eleştirisi! "Oyundan alsaydı günün kahramanıydı"
Dikkat çeken soru! Neden Sosa değil? Dikkat çeken soru! "Neden Sosa değil?"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör