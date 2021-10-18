FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe Antwerp mesaisine başladı!
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Antwerp'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika'nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı. Dar alanda çift kale maçla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Royal Antwerp maçı hazırlıklarına başladık. ✅#UEL pic.twitter.com/ISfsc7fJ6O— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 18, 2021
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