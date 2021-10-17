17 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Trabzonspor Fenerbahçe maçında Altay Bayındır'dan büyük hata! Bakasetas'ın frikiğinde...

Altay’dan büyük hata! Fırtına’nın golü böyle geldi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Mücadelenin 25. dakikasında sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Bakasetas'ın frikiğinde topu kontrol edemedi ve kale içine aldı. Genç eldivenin büyük hata sonrası Trabzonspor beraberlik golünü kaydetti. İşte o pozisyon... | Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS FB haberi)

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında Diego Rossi ile öne geçen sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ın 25. dakikada yaptığı büyük hata sonrasında kalesinde golü gördü.

Bakasetas'ın frikiğinde genç eldiven topu kontrol edemedi ve kale içine aldı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI
F.Bahçe derbide kızardı! İşte o pozisyon F.Bahçe derbide kızardı! İşte o pozisyon
Pereira derbi öncesi konuştu! Bizim planımız... Pereira derbi öncesi konuştu! "Bizim planımız..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör