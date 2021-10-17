Trabzonspor Fenerbahçe maçında Kim Min-Jae kırmızı kart gördü!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'e verilen millil aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında lider Fenerbahçe en yakın takipçisi Trabzonspor'a konuk oldu.
Hızlı başlayan karşılaşmanın 14. dakikasında rakibini çektiği gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan Kim Min-Jae mücadelenin 23. dakikasında kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Djaniny'i ittiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan tarafından ikinci kez sarı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bırakarak oyun dışında kaldı. Kim Min-Jae 2017'den sonra ilk kez kırmızı kart gördü.
Kırmızı kart sonrası kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, kaleci Altay'ı avlarken durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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