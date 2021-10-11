11 Ekim 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szalai daha ne yapsın!

Szalai daha ne yapsın!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Attila Szalai, Macaristan'ın Arnavutluk'a 1-0 mağlup olduğu maçta 90 dakika sahada kaldı. 81 İsabetli pas, 5 ikili mücadele kazanma, 4 uzaklaştırma, 4 şut engelleme, 4 top çalma istatistikleri yakalayan Szalai, takımının en iyisi olmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

81 İsabetli pas, 5 ikili mücadele kazanma, 4 uzaklaştırma, 4 şut engelleme, 4 top çalma istatistikleri yakalayan Szalai, takımının en iyisi olmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

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