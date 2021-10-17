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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan futbolcularına: Zirveyi hak ettiğinizi gösterin

Vitor Pereira’dan futbolcularına: Zirveyi hak ettiğinizi gösterin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve en yakın takipçisi Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de gözler derbi karşılaşmasına çevrildi. Teknik direktör Vitor Periera sezon başından bu yana sürdürdüğü 3-4-3 sistemiyle devam edecek. (FB spor haberleri)

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de takipçisi Trabzonspor'a konuk oluyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre ligde son 3 maçını kazanarak zirveye yerleşen sarı- lacivertliler, kazanıp hem galibiyet serisini 4'e çıkarmak hem de koltuğunu korumak istiyor. Kanarya sahadan 3 puanla ayrılması halinde Trabzonspor ile farkı 4'e, Beşiktaş ile 5'e çıkaracak. Teknik direktör Vitor Pereira'nın oyuncuları ile yaptığı son toplantıda, "Çıkın ve zirveyi hak ettiğinizi herkese gösterin" dediği belirlendi.

3-4-3 İLE DEVAM

Sarı-lacivertliler sahada yine 3-4-3 dizilişi ile yer alacak. Kalede Altay Bayındır, savunmada Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, orta sahada Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, ileri üçlüde Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha'nın oynaması bekleniyor. Sosa'nın yerine Zajc ya da Crespo'nun ilk 11'de başlama ihtimali de bulunuyor. Pereira oyunun gidişatına göre taktik ve dizilişte değişiklikler yapmayı planlıyor.
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