16 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi geri dönüyor!

Süper Lig'de Vitor Pereira'nın gelişiyle bambaşka bir sisteme geçen ve Süper Lig'de lider olan Fenerbahçe'de forvet sorunu bir türlü çözülemedi. Buna göre sarı-lacivertlilerde oynadığı dönemde hem golcülüğü hem de mücadelesiyle dikkat çeken Vedat Muriqi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. işte son detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi geri dönüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Lazio'nun 42 maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi'den umudunu kestiği ve ocak ayında göndermek için takım aramaya başladığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Augusto Scicione iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Kosovalı forvet için görünen en uygun seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi geri dönüyor!

Lazio'nun 27 yaşındaki golcü oyuncu için ödediği 20 milyon euro'yu kurtarmak istediğini belirten Scicione ancak rakamın büyüklüğünün çözüm alanını kısıtladığına dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi geri dönüyor!

Vedat'ın da Türkiye'ye dönmekten mutluluk duyacağını belirten Scicione, oyuncu cephesinin Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını dile getirdi. Transferde satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masada olacağı bildirildi.

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