FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi geri dönüyor!

Lazio'nun 42 maçta 2 gol atabilen Vedat Muriqi'den umudunu kestiği ve ocak ayında göndermek için takım aramaya başladığı belirtilmişti. İtalyan gazeteci Augusto Scicione iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Kosovalı forvet için görünen en uygun seçeneğin Fenerbahçe olduğunu yazdı.