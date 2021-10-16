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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Trabzonspor maçı taktiğini belirledi

Pereira derbi taktiğini belirledi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu karşılaşmada oyuncularından özellikle pas ve hızlı hücuma çıkmalarını istedi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum aksiyonları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İrfan Can Kahveci yine kademeli olarak takımla çalışırken, oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekti. Teknik direktör Pereira ile Mesut Özil arasındaki sıcak diyalog da gözden kaçmadı.

ÇABUK PAS, HIZLI HÜCUM

Milli ara boyunca idmanlarda çabukluk ve kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği görülen teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısındaki stratejisi de belli oldu. Portekizli hocanın, taktik plandan önce tüm oyuncularından sahada savaşmalarını istediği öğrenildi. Buna göre ileri 3'lüde yer alan isimler dahil herkes yarın sahada pres yapacak. Top rakipteyken adamını kovalayıp, savunmaya yardım edecek. Hücum aksiyonları ise çabuk ve dikine paslarla gerçekleştirilecek.
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