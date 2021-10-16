16 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
ÇABUK PAS, HIZLI HÜCUM
Milli ara boyunca idmanlarda çabukluk ve kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği görülen teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısındaki stratejisi de belli oldu. Portekizli hocanın, taktik plandan önce tüm oyuncularından sahada savaşmalarını istediği öğrenildi. Buna göre ileri 3'lüde yer alan isimler dahil herkes yarın sahada pres yapacak. Top rakipteyken adamını kovalayıp, savunmaya yardım edecek. Hücum aksiyonları ise çabuk ve dikine paslarla gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Trabzonspor maçı taktiğini belirledi
Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira bu karşılaşmada oyuncularından özellikle pas ve hızlı hücuma çıkmalarını istedi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum aksiyonları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İrfan Can Kahveci yine kademeli olarak takımla çalışırken, oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekti. Teknik direktör Pereira ile Mesut Özil arasındaki sıcak diyalog da gözden kaçmadı.
ÇABUK PAS, HIZLI HÜCUM
Milli ara boyunca idmanlarda çabukluk ve kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği görülen teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısındaki stratejisi de belli oldu. Portekizli hocanın, taktik plandan önce tüm oyuncularından sahada savaşmalarını istediği öğrenildi. Buna göre ileri 3'lüde yer alan isimler dahil herkes yarın sahada pres yapacak. Top rakipteyken adamını kovalayıp, savunmaya yardım edecek. Hücum aksiyonları ise çabuk ve dikine paslarla gerçekleştirilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...