FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler kritik deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderliğini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği konu ise zorlu maçta Enner Valencia'nın forma giyip giyemeyeceği. İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Enner Valencia da bugün takıma dahil olacak. Önceki gece Ekvador-Kolombiya maçında 63 dakika forma giyen yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yola çıktı.
Tecrübeli isim 16 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
Günü dinlenerek geçirecek olan Valencia'nın, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor.
GİDİŞATA GÖRE SÜRE ALACAK
Teknik heyet hem maç trafiği hem de uzun yolculuklar nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya yüklenmek istemiyor. Valencia'nın Trabzonspor deplasmanında maçın gidişatına göre süre alması planlanıyor.
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