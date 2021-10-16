16 Ekim 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil’in doğum günü kutlandı!

F.Bahçe’de Mesut Özil’in doğum günü kutlandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Fenerbahçe'de, 33 yaşına giren Mesut Özil'in doğum günü kutlandı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla tamamlarken, antrenman sonrasında Mesut Özil'e doğum günü kutlaması yapıldı" denildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de, yıldız fubolcu Mesut Özil'in doğum günü kutlandı.

Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada;

"Dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz Mesut Özil'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Fenerbahçemiz, 17 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı çalışmayla tamamlarken, antrenman sonrası doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeni yaşına giren yıldız oyuncumuz Mesut Özil, doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti." denildi.

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