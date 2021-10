Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, kulübün resmi internet sitesine açıklamalar yaptı. Doğum günü vesilesiyle mikrofonlara konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli dedi. Mesut ayrıca, Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı lacivertlilerin resmi internet sitesine doğum gününde özel açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe forması altında ilk doğum günün. Neler hissediyorsun?

Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli.



Milyonlarca hayranın var. Artık Fenerbahçeliler için de ayrı bir konumdasın. Bunlar sana ne hissettiriyor?



Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim.



Taraftarı olduğun takımın mücadelesinde futbolcu olarak yer almak senin için ne anlam ifade ediyor?



Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar.

