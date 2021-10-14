14 Ekim 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HABERİ: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci sevinci!
Fenerbahçe, Süper Lig'de milli aranın ardından 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler en yakın rakibi olan bordo-mavilileri yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor. Zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını sürdüren Kanarya'ya, İrfan Can Kahveci'den sevindirici haber geldi. Milli futbolcunun kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile 17 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.
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