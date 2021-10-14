TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HABERİ: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Yeniden deneyeceğim"
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor ile Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı. Pelkas, Yunan basınına konuşurken, Trabzonspor maçında gol atmak istediğini ifade etti. Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon olduğu gibi, yeniden Trabzonspor kalesini uzaktan yoklayacağını söyledi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında, deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacak. Milli arada bordo-mavililere dair çalışmalarını yürüten sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Yunanistan milli takımıyla oynadığı maçlar sonrası ülkesinin basınına konuştu.
Pelkas konuşmasında, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Trabzonspor ağlarını sarsmak istediğini ifade etti. Yıldız isim, "Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak." dedi.
"UZAK ŞUTLARIMI YENİDEN DENEYECEĞİM"
Pelkas, konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim." ifadelerini kullandı.
Pelkas, bu sezon toplamda 5 müsabakada forma giyerken henüz gol veya asist üretemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...