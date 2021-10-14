14 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh transferinde flaş detay ortaya çıktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından liderliğini sürdüren sarı-lacivertlilerde Ukrayna'nın Zorya takımına kiralanan İranli golcü Allahyar Sayyadmanesh konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Ukrayna ekibi genç forveti almak istemesi halinde 3.5 milyon euro bonservis ödeme şartı hakkında çarpıcı bir adım attı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh transferinde flaş detay ortaya çıktı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonunda İran'ın İstiklal takımından transfer ettiği ve daha sonra İstanbulspor, Zorya takımlarına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh transferinde flaş detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe Allahyar'ı 2021-22 sezonu ara transfer sezonuna kadar Zorya'ya, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh transferinde flaş detay ortaya çıktı!

Bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösteren 20 yaşındaki santrfor için Ukrayna temsilcisi kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh transferinde flaş detay ortaya çıktı!

ZORYA SATIN ALMAMA KARARI ALDI
Buna göre Zorya kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini almama kararı aldı. Ocak ayında bitecek kiralık sözleşme sonrası Allahyar, Fenerbahçe'ye dönecek.

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