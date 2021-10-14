FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai'ye çılgın teklif...

Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde ilk 8 haftayı lider tamamlamayı başardı. Son yıllara nazaran bu sezon etkili bir performans gösteren Kanarya'da, bazı futbolcular ise ön plana çıkmayı başardı. O isimlerden birisi olan Attila Szalai'ye ise İspanya'dan çılgın bir teklif yapılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi.



SZALAI HAMLESİ Fotomaç'ın derlediği ve Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu oyuncunun yokluğunu ise Szalai ile doldurmak istediği ileri sürüldü.



FENER 25 MİLYON İSTİYOR!



Sevilla'nın bu paranın 20 milyon Euro'sunu Szalai'nin transferi için kullanacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise minimum 25 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

