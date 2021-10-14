14 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai'ye çılgın teklif...

Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde ilk 8 haftayı lider tamamlamayı başardı. Son yıllara nazaran bu sezon etkili bir performans gösteren Kanarya'da, bazı futbolcular ise ön plana çıkmayı başardı. O isimlerden birisi olan Attila Szalai'ye ise İspanya'dan çılgın bir teklif yapılacak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai’ye çılgın teklif...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takım formasıyla adından söz ettiren Attila Szalai, İspanyol ekiplerinin kıskacında… Yaz transfer döneminden bu yana Atletico Madrid'in listesinde yer alan 23 yaşındaki stoper için Sevilla'nın da devreye gireceği iddia edildi.


FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai’ye çılgın teklif...

SZALAI HAMLESİ

Fotomaç'ın derlediği ve Estadio Deportivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoperi Kounde'yi 80 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın bu oyuncunun yokluğunu ise Szalai ile doldurmak istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai’ye çılgın teklif...

FENER 25 MİLYON İSTİYOR!

Sevilla'nın bu paranın 20 milyon Euro'sunu Szalai'nin transferi için kullanacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise minimum 25 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai’ye çılgın teklif...

MİLLİ MAÇTA TAKİP ETTİLER

İspanyol kulübünün yetkililerinin önceki gün oynanan İngiltere-Macaristan maçını takip ettiği belirtiliyor. Fener Szalai'nin bonservisi için 2 milyon Euro ödemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’ya transfer piyangosu vurdu! Attila Szalai’ye çılgın teklif...

İNGİLTERE'YE DUVAR ÖRDÜ

Szalai 1-1 biten İngiltere-Macaristan maçına damga vurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, İngilizlerin gol ayakları Grealish, Sterling ve Kane'e göz açtırmadı. 3 yıldız maç boyunca sadece 5 şut çekebildi. Szalai mücadeledeki 4 top çalma, 2 uzaklaştırma, 4/5 ikili mücadele kazanma istatistikleri ile Ada basınından övgü aldı.

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