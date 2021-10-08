Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcularından Luiz Gustavo, Vitor Pereira'nın gelişinin ardından performansını zirveye taşıdı. Brezilyalı orta saha Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maçta, en çok mesafe kat eden ve en yüksek hıza ulaşan futbolcu oldu.

Sarı-lacivertli formayla 3'üncü sezonuna giren Luiz Gustavo, Süper Lig'de 8. haftasına damga vurdu. Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maçta bir gol atan Brezilyalı futbolcunun 8. haftada en çok mesafe kat eden ve en yüksek hıza ulaşan futbolcu olduğu açıklandı. Toplam 12.7 kilometre kat eden 34 yaşındaki futbolcu, maç içinde 34.5 kilometre hıza ulaştı.

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