Fenerbahçe Beko Unics Kazan canlı izle (Fenerbahçe Beko-Unics Kazan canlı skor)
THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Unics Kazan'la karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'de (Avrupa Ligi) temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Unics Kazan kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...
Geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, saha avantajını da kullanarak Rus ekibini mağlup edip yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Unics Kazan ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
CANLI SKOR
1. çeyrek oynanıyor: Fenerbahçe Beko 7-5 Unics Kazan
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FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı saat 20:45'te başladı ve beIN Sports Haber'den CANLI olarak yayınlanıyor.
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