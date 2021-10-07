FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 7 futbolcu performansıyla ön plana çıktı! İşte o yıldızlar
Süper Lig'de, 8. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, 7 futbolcu performanslarıyla bu sezon ön plana çıktı. İşte sarı lacivertlilerdeki o oyuncular ve dikkat çeken istatistikleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör Vitor Pereira ile ligde 8 maçta topladığı 19 puanla milli araya lider giren Fenerbahçe'de bazı oyuncular performanslarıyla dikkat çekti. Hürriyet'te yer alan habere göre Altay lig ve Avrupa'da 12 maçta da 90'ar dakika giyerek takımın en fazla sahada kalan ismi olarak öne çıkarken, defansta Kim, Szalai, orta sahada kaptan Gustavo, Mesut ve Ferdi, fovette ise Valencia performanslarıyla en dikkat çeken isimler oldu.
Altay Bayındır: 12 maçta 1088 dakika sahada kalan Altay takımın en fazla oynayan ismi. 12 maçta 12 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.
Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de yılın transferi olarak öne çıkan 24 yaşındaki Güney Koreli yıldız, 7 lig 2 de Avrupa Liginde toplam 784 dakika sahada kaldı. 1 sarı kart gördü. Ligde maç başına yüzde 87 pas, yüzde 71 ilk müdahalede topu kazanma, 3.7 hava topu kapma istatistikleriyle güven verdi.
Attila Szalai: Geçen yıl devre arası transferiyle Fenerbahçe'ye gelen 23 yaşında, 1.92 boyundaki Attila Szalai Süper Lig'de 7 maçta 90 dakika, 1 maçta da 68 dakika sahada kaldı, Avrupa Ligi'nde onanan 2 alama 2 lig maçında da 90'ar dakika sahada kaldı. Maç başına 0.9 şut, yüzde 75 pas, yüzde 60 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 2.6 hava topu kapma yüzdesiyle görev yaptı.
Ferdi Kadıoğlu: 7 Lig, 2 Avrupa Lig ön eleme 2 de Avrupa liginde olmak üzere 838 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de 2 gol 1 asisti bulunan genç yıldızın Helsinki maçında da 1 asisti var. 2 gol, 2 asisti var. Ligde maç başına yüzde 0.6 şut, yüzde 76 pas, yüzde 51 ilk müdahaleyi kazanma ortalamasıyla oynadı.
Luiz Gustavo: 12 resmi maçta 1.066 dakika sahada kaldı, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Ligde maç başına 0.8 şut, yüzde 86 pas, yüzde 49 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 0.5 hava topu kazanma istatistiğine sahip. Gustavo'nun 1 golü, Helsinki maçında da 1 asisti, 3 ligde 1 Avrupa'da 4'te sarı kartı var.
Mesut Özil: 9 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı. Ligde maç başına 0.3 şut, yüzde 84 pas, yüzde 50 ilk müdahaleyi kazanma, 0.2 hava topunu kazanma ve 1.3 isabetli orta yüzdesiyle görev yaptı.
Enner Valencia: 2'si ligde, 3'ü Avrupa'da olmak üzere 5 gol attı, 2 asist yaptı. Ligde 1.7 şut, yüzde 77 pas, yüzde 30 ilk müdahaleyi kazanma, yüzde 0.7 hava topu kapma, 1.7 şut istatistikleri bulunmakta.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...