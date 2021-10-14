14 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 80 - 41 Unics Kazan (MAÇ SONUCU ÖZET)

F.Bahçe Beko ezdi geçti! Tarihi fark...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 Giriş Tarihi: 14.10.2021

THY EuroLeague'de (Avrupa Ligi) heyecan 4. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Unics Kazan'ı 80-41 mağlup ederek. 2. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 4. maçında Unics Kazan ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Salonu'nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergilerken, rakibini 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla Kupa 1'de iki maç sonra kazanırken, toplamda 2. galibiyetini elde etti. Rus ekibi Unics ise 3. kez mağlup oldu.

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