08 Ekim 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Ricardo Filipe Rodrigues Matos oldu!

Kanarya’nın yeni kaleci antrenörü belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Vitor Pereira'nın gelişiyle hem kadroda hem de teknik ekipte büyük bir değişime giden Fenerbahçe'de, kaleci antrenörü Michael Kraft'ın sözleşmesi feshedilmişti. Sarı lacivertlilerde bu göreve getirilecek isim belli oldu. Kanarya'nın yeni kaleci antrenörü Ricardo Filipe Rodrigues Matos oldu.

Kaleci antrenörü Michael Kraft'ın sözleşmesini fesheden Fenerbahçe'de bu göreve getirilen isim belli oldu. Sarı-lacivertliler, Ricardo Filipe Rodrigues Matos ile anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre; kariyerinde Porto, 1860 Münih, Paços, Yifang ve Rio Ave'de görev yapan 42 yaşındaki kaleci antrenörü ile ilgili kısa süre içinde kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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