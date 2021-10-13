13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fabricio Bustos gemileri yaktı (Fb spor haberi)

Fabricio Bustos gemileri yaktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Kanarya'nın yaz döneminde transfer listesine giren Fabricio Bustos, kulübü Independiente ile ipleri kopardı. Arjantin'de yaptığı açıklamalarda kariyerini Avrupa'da devam etmek istediğine vurgu yapan Tangocu, kulübünün yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Kanarya'nın yaz döneminde transfer listesine giren Fabricio Bustos, kulübü Independiente ile ipleri kopardı. Arjantin'de yaptığı açıklamalarda kariyerini Avrupa'da devam etmek istediğine vurgu yapan Tangocu, kulübünün yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt verdi. Fenerbahçe'nin; 30 Haziran 2022'de Arjantin ekibiyle mukavelesi sona erecek olan 25 yaşındaki sağ bek için tekrar harekete geçebileceği iddia edilirken, 1 Ocak'tan itibaren de yıldız oyuncuya imza attırabilme imkanı bulunuyor.

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