06 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luiz Gustavo'dan müthiş istatistik!

Gustavo’dan müthiş istatistik!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Bu sezon lig ve Avrupa'daki 12 resmi maça da 11'de başlayan Gustavo, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Özellikle savunmaya verdiği destekle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 34 yaşındaki futbolcu, maç başına 1.6 ile rakipten top kapıyor.

Bu sezon lig ve Avrupa'daki 12 resmi maça da 11'de başlayan Gustavo, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Özellikle savunmaya verdiği destekle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 34 yaşındaki futbolcu, maç başına 1.6 ile rakipten top kapıyor. Özellikle ligdeki son Kasımpaşa maçında rakibin kendi yarı sahasından çıkmak istediği anlarda sahneye çıkan Gustavo, takımını pozisyona sokan önemli toplar kapmıştı.
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