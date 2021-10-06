FENERBAHÇE HABERLERİ

Bu sezon lig ve Avrupa'daki 12 resmi maça da 11'de başlayan Gustavo, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Özellikle savunmaya verdiği destekle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 34 yaşındaki futbolcu, maç başına 1.6 ile rakipten top kapıyor.

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Busezon lig ve Avrupa'daki 12 resmi maça da 11'de başlayan Gustavo, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Özellikle savunmaya verdiği destekle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren 34 yaşındaki futbolcu, maç başına 1.6 ile rakipten top kapıyor. Özellikle ligdeki son Kasımpaşa maçında rakibin kendi yarı sahasından çıkmak istediği anlarda sahneye çıkan Gustavo, takımını pozisyona sokan önemli toplar kapmıştı.