13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş

Fenerbahçe set vermeden kazandı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibine set vermeden mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibine set vermeden mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Burak Mert)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Yusuf Eken (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Resul Gün)

Setler: 25-20, 25-20, 25-18

Süre: 85 dakika (28, 30, 27)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Çarpıcı istatistik! F.Bahçe’de Alex’i geçen yok Çarpıcı istatistik! F.Bahçe'de Alex'i geçen yok
Szalai’ye ülkesinden övgü! Bir fenomen olabilir Szalai'ye ülkesinden övgü! "Bir fenomen olabilir"
Erol Bulut’tan çarpıcı F.Bahçe sözleri! 6. - 7. oluyorlardı Erol Bulut'tan çarpıcı F.Bahçe sözleri! "6. - 7. oluyorlardı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör