Fenerbahçe HDI Sigorta 3-0 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibine set vermeden mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibine set vermeden mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, İzzet Ünver, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Kaan Gürbüz, Taha Erden, Burak Mert)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Umut Durur, Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Yusuf Eken (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Resul Gün)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 85 dakika (28, 30, 27)
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