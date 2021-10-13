13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70

Fenerbahçe Safiport - Basket Landes: 65 - 70
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes’i konuk etti. Mücadele Fransız ekibinin 65-70'lik üstünlüğüyle sona erdi.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Zoran Mitrovski, Suzana Vujicic, Goran Grbic

FENERBAHÇE SAFİPORT: Iagupova 11, McBride 17, Şerife Alperi Onar 7,Zahui 11, Williams 8, Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 7, Manolya Kurtulmuş

BASKET LANDES: Ajemba 2, Chery 2, Dumerc 11, Paget 8, Tolo 14,Fauthoux 14, Roumy, Abega 4, Turcinovic 15

1. PERİYOT: 20-23
DEVRE: 34-38
3. PERİYOT: 50-49

BEŞ FAUL: Paget (Basket Landes), Zahui (Fenerbahçe Safiport)

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