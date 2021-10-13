13 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla'da Monchi'den Attila Szalai'ye kanca! Jules Kounde...

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Attila Szalai'nin grafiği milli takım formasıyla da yükselişe geçti. Macar stoperin Avrupa'da birçok talibi olduğu öğrenilirken, son olarak Sevilla'nın devreye girdiği kaydedildi. Sportif direktör Monchi'nin ekibinin 23 yaşındaki stoperi izlediği ve olumlu rapor verdiği kaydedildi. İspanyol temsilcisi eğer Jules Kounde'yi istediği fiyata satarsa, Szalai'yi renklerine bağlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi yakın takibe aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, güvenilir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...

SEVILLA KESENİN AĞZINI AÇACAK

Monchi'nin scout ekibinin Attila Szalai'yi yakın takip altına aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...

Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...

FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...

ALİ KOÇ: "20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin euro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon euro'ya kadar yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla’da Monchi’den Attila Szalai’ye kanca! Jules Kounde...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." demişti.

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