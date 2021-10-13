FENERBAHÇE HABERLERİ: Sevilla'da Monchi'den Attila Szalai'ye kanca! Jules Kounde...
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Attila Szalai'nin grafiği milli takım formasıyla da yükselişe geçti. Macar stoperin Avrupa'da birçok talibi olduğu öğrenilirken, son olarak Sevilla'nın devreye girdiği kaydedildi. Sportif direktör Monchi'nin ekibinin 23 yaşındaki stoperi izlediği ve olumlu rapor verdiği kaydedildi. İspanyol temsilcisi eğer Jules Kounde'yi istediği fiyata satarsa, Szalai'yi renklerine bağlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi yakın takibe aldı. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, güvenilir bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.
SEVILLA KESENİN AĞZINI AÇACAK
Monchi'nin scout ekibinin Attila Szalai'yi yakın takip altına aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.
Jules Kounde'yi 80 milyon euro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.
FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO'YA ALDI
Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.
ALİ KOÇ: "20 MİLYONUN ALTINI KONUŞMAM"
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin euro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon euro'ya kadar yükseldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altını konuşmam bile." demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...