FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’nın Trabzonspor maçı planı hazır! Kanarya galibiyeti böyle alacak

FENERBAHÇE DEĞERDE ZİRVEDE

Futbol dünyasında yaklaşık piyasa değerlerinin belirlendiği Transfermarkt internet sitesine göre Süper Lig'in en değerli takımı F.Bahçe... 126.85 milyon euro ile ligin en yüksek piyasa değerine sahip takımı olan Kanarya'yı 126.75 milyonla Beşiktaş, 109.70 milyon ile G.Saray ve 92.38 milyonla da Trabzon takip etti. Oyuncular listesinde ilk 10'da 4 F.Bahçeli yer aldı. Rossi ve Altay, 16 milyon euro ile 3 ve 4, Szalai 11 milyonla 6., Berisha 10 milyon'luk değeriyle 10. sırada yer buldu.