FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Trabzonspor maçı planı hazır! Kanarya galibiyeti böyle alacak
Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında ikinci Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, oyuncularını bu maça hazırlıyor. Portekizli teknik adamın galibiyet planı ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Milli arayı yoğun tempoda Trabzon maçı hazırlıklarını sürdürerek geçiren Fenerbahçe'de planlar şekillenmeye başladı. Öğrencilerinin pestilini çıkaran teknik direktör Pereira, 3 puan hesapları yapıyor. Bir haftadır ekibiyle birlikte bordo-mavilileri analiz eden Portekizli hoca, deplasmanda oynanacak karşılaşmaya özel önlemler alarak çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hücumdaki etkili isimlerinden başta Bakasetas olmak üzere Nwakaeme ve Cornelius'a dikkat çekiyor.
BAKASETAS'A ÖZEL ADAM!
Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak. Zirvedeki yerini korumayı planlayan sarı-lacivertliler, hem takipçisiyle puan farkını açmanın hem de gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı vermenin hesaplarını yapıyor.
257 MİLYON TL'YLE KAR REKORU
Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da işlem gören kulüpler arasında elde ettiği karla rakiplerini solladı. Sarı-lacivertliler, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 257 milyon TL kar ile tarihinin en yüksek karına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 30.1 milyon TL zarar açıklayan kulübün toplam geliri 120 milyon TL'den 471 milyon TL'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin bu artışta kripto para sektörüne girişin büyük etkisi oldu. Geçtiğimiz aylarda kulüp tarafından satışa sunulan 'Fenerbahçe Token'a gösterilen yoğun ilgi rakamların bu seviyeye çıkmasını sağladı.
FENERBAHÇE DEĞERDE ZİRVEDE
Futbol dünyasında yaklaşık piyasa değerlerinin belirlendiği Transfermarkt internet sitesine göre Süper Lig'in en değerli takımı F.Bahçe... 126.85 milyon euro ile ligin en yüksek piyasa değerine sahip takımı olan Kanarya'yı 126.75 milyonla Beşiktaş, 109.70 milyon ile G.Saray ve 92.38 milyonla da Trabzon takip etti. Oyuncular listesinde ilk 10'da 4 F.Bahçeli yer aldı. Rossi ve Altay, 16 milyon euro ile 3 ve 4, Szalai 11 milyonla 6., Berisha 10 milyon'luk değeriyle 10. sırada yer buldu.
PEREIRA TRABZON'A KAYBETMİYOR
Sarı-Lacivertlilerin başında ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira, ilk görev süresinde Trabzonspor'a puan kaptırmadı. Portekizli hocanın yönetimindeki F.Bahçe, Kadıköy'deki karşılaşmayı 2-0, deplasmanda ise 4-0 kazanmıştı.
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