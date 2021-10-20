20 Ekim 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'dan Milli Takım tercihi açıklaması!

Ferdi Kadıoğlu’dan milli takım açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile yarın saat 19.45'te oynayacağı mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Güzel bir maç oynayacağız. Aynı zamanda Samatta ve Frey'le karşılaşacağız. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelir ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız.  Milli takım zor bir karar. 3 seçeneğim var, henüz karar vermedim. Yapmam gereken sabırlı davranıp doğru kararı vermek." dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile yarın saat 19.45'te oynayacağı mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Yarın güzel bir maç oynayacağız. Bizim için güzel bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrar görmek bizim için güzel olacak. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız.

Yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Hocamız da benim bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi de bir performans sergiliyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım.

Zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek.
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