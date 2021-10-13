FENERBAHÇE HABERİ - Pereira’nın derbi karnesi göz kamaştırıyor! İşte o rakam...

Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.



