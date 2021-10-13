FENERBAHÇE HABERİ - Pereira'nın derbi karnesi göz kamaştırıyor! İşte o rakam...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kariyeri boyunca çıktığı derbi maçlarında oldukça başarılı bir grafik çizdi. Portekizli teknik adam çıktığı 22 derbinin 12'sini kazandı. Daha önce Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 maçı da kazanmıştı. İşte Vitor Pereira'nın derbi karnesi...
Sezonun ilk derbisinde pazar akşamı Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tüm hesapler galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Sarı-Lacivertliler bu maçı kazanarak zirvede kalmayı hedeflerken teknik patron Pereira'nın da derbi karnesi herkesin cesaretini artırıyor.
DERBİ KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILI
Vitor Pereira kariyeri boyuncu Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Çin'in Shenhua takımlarında toplam 22 derbi maça çıktı. Portekizli teknik adam, bu derbilerin 12'sinden zaferle ayrılmayı başardı.
22 MAÇTA 4 YENİLGİSİ VAR
Pereira bu derbilerin sadece 4'ünden puansız olarak ayrıldı. Pereira, pazar günü konuk olacağı Trabzonspor'a karşı ise kariyerinde 2 kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıktı.
TRABZON'A KARŞI 2'DE 2 YAPTI
Pereira bu maçların ikisinden de galip çıkmayı başardı. Fenerbahçe camiasının şu andaki tek isteği Vitor Pereira'nın derbi maçlardaki performansının pazar akşamı da devam etmesi. (Takvim)
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