FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira Royal Antwerp maçı öncesi basın toplantısında konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki 3. maçında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları;

"İki takım için de çok önemli bir maç. Biz de bu turnuvada tecrübe edinmeye çalışacağız. Her zaman tutkuyla oynamak değil, bazen zekayla oynamaya da ihtiyacımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almak istiyoruz."

"Futbol gerçekten zor bir meslek. Kötü bir sonuç aldığımız zaman yeni bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Burası da başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu maçtan üç puan almak çok önemli."

"Yine formasyon ile ilgili bir soru. Formasyon hakkında konuşmaktan yoruldum, diziliş önemli değil. Sahada bir şeyler değişebilir. Bizim için önemli olan sahada dengeli olabilmek."

"Bahane göstermeye gelmedim buraya, düzeltecek bir şeylerimiz vardır elbet. Hakemlerin de bir şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Son maç istemediğimiz bir sonuç aldık ama bu bizim kalitemizi göstermiyor. Herkes kendini geliştirmeli, hakemler de hatalarını düzeltmeli."

"Bahane göstermeye gelmedim buraya, düzeltecek bir şeylerimiz vardır elbet. Hakemlerin de bir şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Son maç istemediğimiz bir sonuç aldık ama bu bizim kalitemizi göstermiyor. Herkes kendini geliştirmeli, hakemler de hatalarını düzeltmeli."

"Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Bu ligin mükemmel bir lig olmadığını biliyordum ama gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi."

"Rakiplerimiz genelde 10 kişi topun arkasına geçiyor, bu takımlara gol atmak zor oluyor. Bunun anlamıda onların bize saygı duyması. Çok fazla maç oynuyoruz, milli takım arasında da oyuncularımız oraya gidiyor. Bir şeyleri düzeltmek zor oluyor."

"Rakiplerimiz genelde 10 kişi topun arkasına geçiyor, bu takımlara gol atmak zor oluyor. Bunun anlamıda onların bize saygı duyması. Çok fazla maç oynuyoruz, milli takım arasında da oyuncularımız oraya gidiyor. Bir şeyleri düzeltmek zor oluyor."

"Yeni turnuvalar düzenlenmeye başladı, ne kadar fazla maç olursa, insanlar daha fazla para kazanıyor ama oyuncuların dinlenmesi gerekiyor."

"Umarım ileride daha fazla gol atıp, az gol yeriz. Bunun için de fazla çalışmamız lazım."

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